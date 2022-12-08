Глава МИД Словакии о переговорах с Россией: Мы уже проходили это с Гитлером

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что его страна хорошо выучила уроки истории, а тем, кто призывает к переговорам с Россией, напомнил, что договоренности с Гитлером привели к разрушению тогдашней Чехословакии и началу Второй мировой войны. Об этом Качер заявил на совместном с Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве.

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Глава МИД Словакии подчеркнул, что действия России в Украине неприемлемы и никогда не станут такими.

"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что мы это уже проходили с Гитлером, когда кто-то пытался их проводить за нашей спиной. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войне, потере десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы выучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца", – сказал Качер.

Он добавил, что Украина сама решит, когда будет конец войны и на каких условиях будет заключен мир.

"Украина восстановит свои границы и полностью вернет свою суверенную территорию. Но даже и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия перестанет представлять угрозу международному сообществу", – заявил Качер.

В конце ноября Словакия передала Украине 30 советских БМП-1.

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Наталія Медведєва

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