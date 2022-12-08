Меркель прогнозирует стол переговоров с РФ. Данилов – "капитуляцию Путина примем и стоя"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на прогноз прошлого канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что "войны заканчиваются за столом переговоров". В Twitter он заверил, капитуляцию Кремля в Украине "можно принять и стоя".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
7 декабря Zeit опубликовал интервью с Меркель, в котором спросил – "вы представляете, чем может закончиться эта война? И совершенно исключено, что вы могли бы сыграть в этом какую-то роль?"
Она ответила: "насчет второго – вопрос даже не возникает", и воздержалась от четкого прогноза: "Честно говоря, не знаю. Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров".
"Чтобы завершить войну, Украине не требуется стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять и стоя", – парировал Данилов.
Читайте также: Меркель о попытках повлиять на Путина в 2021-м: Пыталась, но все знали, что я скоро ухожу
Он напомнил, что Меркель долгое время участвовала в минских соглашениях – и "результаты известны".
Zeit также спросил экс-канцлера, "когда и при каких обстоятельствах" Украине нужно начинать переговоры с РФ. Она ответила, что "есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружескими, открытыми дискуссиями друг с другом".
Она пресекла дальнейшие вопросы на тему войны: "Я не хочу больше говорить об этом".
- В августе 2022 года лидер немецкой оппозиции Мерц заявил, что Меркель не может быть посредницей и что ФРГ "недостаточно помогает Украине".
- В сентябре Меркель призвала относиться серьезно к угрозам российского диктатора Путина и выступила за отношения с РФ "потом". Советник главы ОП назвал это "чистым лицемерием".
- Экс-советник Меркель в октябре признал, что "мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО".
- В ноябре канцлер Шольц заявил, что до сих пор советуется с Меркель.
Читайте также: Данилов о "замораживании" войны: Важно не допустить Минска-3, речь идет о всей Европе
Комментарии