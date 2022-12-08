Меркель прогнозирует стол переговоров с РФ. Данилов – "капитуляцию Путина примем и стоя"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на прогноз прошлого канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что "войны заканчиваются за столом переговоров". В Twitter он заверил, капитуляцию Кремля в Украине "можно принять и стоя".

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7 декабря Zeit опубликовал интервью с Меркель, в котором спросил – "вы представляете, чем может закончиться эта война? И совершенно исключено, что вы могли бы сыграть в этом какую-то роль?"

Она ответила: "насчет второго – вопрос даже не возникает", и воздержалась от четкого прогноза: "Честно говоря, не знаю. Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров".

"Чтобы завершить войну, Украине не требуется стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять и стоя", – парировал Данилов.

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Он напомнил, что Меркель долгое время участвовала в минских соглашениях – и "результаты известны".

Zeit также спросил экс-канцлера, "когда и при каких обстоятельствах" Украине нужно начинать переговоры с РФ. Она ответила, что "есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружескими, открытыми дискуссиями друг с другом".

Она пресекла дальнейшие вопросы на тему войны: "Я не хочу больше говорить об этом".

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Євген Пилипенко

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