Меркель снова заявила о "крепком мире" с Россией. Подоляк назвал это "чистым лицемерием"
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель снова заговорила о "крепком мире" с РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "чистым лицемерием". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Россия вторглась в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни и угрожает миру оружием массового поражение, если тот не позволит остановить геноцид и аннексию.
"Чистое лицемерие. Казалось бы, все понятно. Но опять выходит госпожа Меркель и говорит: "без России не будет крепкого мира". Как это остановить?", — написал Подоляк.
На годовщине газеты Süddeutsche Zeitung Меркель заявила, что необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права", которое будет стабильным только если в него будет включена и Россия.
Одновременно она сказала, что крайне важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО заняли единую и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины.
- Недавно в речи на церемонии открытия Фонда канцлера Гельмута Коля (1982—1998) Меркель призвала не отмахиваться от угроз российского диктатора Владимира Путина, считая их блефом.
- Меркель не может быть посредницей, а Германия недостаточно помогает Украине, заявил ранее лидер оппозиции ФРГ Мерц.
- 28 сентября канцлер Германии Олаф Шольц сказал Путину об опасности ядерного удара: "Как и Байден, говорю России – забудьте об этом!".
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