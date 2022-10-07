Меркель снова заявила о "крепком мире" с Россией. Подоляк назвал это "чистым лицемерием"

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель снова заговорила о "крепком мире" с РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "чистым лицемерием". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Россия вторглась в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни и угрожает миру оружием массового поражение, если тот не позволит остановить геноцид и аннексию.

"Чистое лицемерие. Казалось бы, все понятно. Но опять выходит госпожа Меркель и говорит: "без России не будет крепкого мира". Как это остановить?", — написал Подоляк.

На годовщине газеты Süddeutsche Zeitung Меркель заявила, что необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права", которое будет стабильным только если в него будет включена и Россия.

Одновременно она сказала, что крайне важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО заняли единую и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины.

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Дмитро Гриниченко

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