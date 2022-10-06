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Меркель: Полная поддержка Украины необходима, как и новый проект системы евробезопасности

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 23:52
Меркель: Полная поддержка Украины необходима, как и новый проект системы евробезопасности - Фото
Ангела Меркель (фото – EPA)

Сегодня крайне важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО заняли единую и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на годовщине газеты Süddeutsche Zeitung.

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Меркель говорила об импульсе к объединению Европы, которым стало восстановление единства Германии при распаде советского военного блока при Михаиле Горбачеве, и отметила, что сейчас ситуация принципиально иная. 

"Агрессивная война России и российского диктатора Владимира Путина против Украины разрушает основы всего, о чем тогда договорилось международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем и Россия",- сказала она. 

Она подчеркнула, что "24 февраля этого года стало переломным моментом".

"В этой шокирующей ситуации, я думаю, очень важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и альянс НАТО заняли столь же единую, сколь и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины", – сказала Меркель. 

При этом, утверждает она, одновременно необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права", которое будет стабильным только если в него будет включена и Россия.

"Пока нам это не удастся, холодная война не закончится", – сказала Меркель.

Читайте также: Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя

Сергій Бережний
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Германия война Ангела Меркель геополитика
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