Меркель: Полная поддержка Украины необходима, как и новый проект системы евробезопасности
Сегодня крайне важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО заняли единую и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на годовщине газеты Süddeutsche Zeitung.
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Меркель говорила об импульсе к объединению Европы, которым стало восстановление единства Германии при распаде советского военного блока при Михаиле Горбачеве, и отметила, что сейчас ситуация принципиально иная.
"Агрессивная война России и российского диктатора Владимира Путина против Украины разрушает основы всего, о чем тогда договорилось международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем и Россия",- сказала она.
Она подчеркнула, что "24 февраля этого года стало переломным моментом".
"В этой шокирующей ситуации, я думаю, очень важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и альянс НАТО заняли столь же единую, сколь и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины", – сказала Меркель.
При этом, утверждает она, одновременно необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права", которое будет стабильным только если в него будет включена и Россия.
"Пока нам это не удастся, холодная война не закончится", – сказала Меркель.
- 16 сентября Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что Путин "разрушил последние мосты диалога, последние столпы мира в Европе".
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