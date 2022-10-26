Мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО – экс-советник Меркель
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген говорит, что Запад больше не должен исключать членство Украины в Североатлантическом альянсе. Его цитирует dpa.
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В 2008 году на саммите НАТО тогдашняя канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически наложила вето на путь Украины в Альянс.
Отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в этом оборонном союзе, немецкий дипломат, который много лет был советником Меркель по внешней политике, сказал, что "ситуация изменилась" из-за грубого нарушения Россией норм международного права.
По его словам, сейчас "мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине".
"Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – подчеркнул Хойсген.
30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО. Генсек Альянса Столтенберг отреагировал на это.
- В июне 2022 года Меркель объяснила, почему была против Украины в НАТО: вспомнила Путина, Януковича и Ющенко.
- Канцлер Шольц также летом защищал политику Меркель по РФ, Украине и НАТО.
- Хойсген считает, что ядерными угрозами РФ в первую очередь пытается запугать Германию и ее народ, чтобы они, крупнейшая экономика Европы, перестали поддерживать Украину.
- Еще в сентябре 2022 года он подсказал Шольцу, как передать Украине танки Leopard.
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