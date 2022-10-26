Мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО – экс-советник Меркель

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген говорит, что Запад больше не должен исключать членство Украины в Североатлантическом альянсе. Его цитирует dpa.

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В 2008 году на саммите НАТО тогдашняя канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически наложила вето на путь Украины в Альянс.

Отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в этом оборонном союзе, немецкий дипломат, который много лет был советником Меркель по внешней политике, сказал, что "ситуация изменилась" из-за грубого нарушения Россией норм международного права.

СПРАВКА. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса через план действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили – как и каких-либо заверений в сроках его предоставления. Третий президент Ющенко назвал . На саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса через план действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили – как и каких-либо заверений в сроках его предоставления. Третий президент Ющенко назвал "близкими к зраде" позиции Франции и Германии на саммите. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Меркель сказала, что считает правильным решение Бухарестского саммита.

По его словам, сейчас "мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине".

"Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – подчеркнул Хойсген.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО. Генсек Альянса Столтенберг отреагировал на это.

Євген Пилипенко

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