Шольц защитил политику Меркель по России, Украине и НАТО. Но раскритиковал за газ

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношениях с Россией, ее позицию по Украине и НАТО в 2008 году, однако раскритиковал энергетическую политику. Об этом он заявил в интервью dpa, передает Welt.

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Отмечается, что Шольц в целом защищал политику примирения Меркель с Россией. "Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно уживаться. Я вижу себя рядом со своей предшественницей", – объяснил он.

Канцлер также поддержал решение Меркель в 2008 году выступить против процесса вступления Украины в НАТО.

"Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая вступить в Альянс. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня. Об этом знали все, в том числе и президент России, кстати. Поэтому тем более абсурдно, что Путин оправдывал свою атаку на Украину в том числе и тем, что в какой-то момент Украина может как-то вдруг там оказаться", – сказал Шольц.

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СПРАВКА. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса через план действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили, как и каких-либо заверений в сроках его предоставления.

При этом Шольц раскритиковал энергетическую политику Меркель.

"Было ошибкой то, что мы слишком сконцентрировали наши энергопоставки из России, не построив необходимой инфраструктуры, чтобы мы могли быстро изменить курс, если произойдет самое худшее", – сказал он.

16 июня Шольц в Киеве вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии призвал немедленно дать Украине статус кандидата в ЕС. Канцлер Германии также пообещал давать Украине оружие.

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Марк Сировой

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