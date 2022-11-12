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Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель: Так будет и дальше

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 07:44
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель: Так будет и дальше - Фото
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до сих пор регулярно получает советы от своей предшественницы Ангелы Меркель. Об этом сообщает RND.

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"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", – сказал Шольц. Меркель много лет возглавляла Христианско-демократический союз, Шольц – лидер Социал-демократической партии Германии.

Канцлер заявил, что не собирается отказываться от общения с Меркель. "Так будет и дальше", – подчеркнул он.

Шольц добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами партий власти".

Андрій Водяний
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Германия Ангела Меркель олаф шольц
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