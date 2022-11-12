Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель: Так будет и дальше

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до сих пор регулярно получает советы от своей предшественницы Ангелы Меркель. Об этом сообщает RND.

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"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", – сказал Шольц. Меркель много лет возглавляла Христианско-демократический союз, Шольц – лидер Социал-демократической партии Германии.

Канцлер заявил, что не собирается отказываться от общения с Меркель. "Так будет и дальше", – подчеркнул он.

Шольц добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами партий власти".

Меркель предполагает, что Путин ждал ее отставки, прежде чем пойти войной против Украины.

Бывший канцлер считает решение Путина "большой ошибкой", "жестоким пренебрежением международным правом и нападением, которому нет оправдания". В то же время она не видит здесь своей вины.

Также она считает, что Путин хочет уничтожить Евросоюз как "первую ступень в НАТО".

Андрій Водяний

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