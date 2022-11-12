Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель: Так будет и дальше
12.11.2022, 07:44
Фото: EPA
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до сих пор регулярно получает советы от своей предшественницы Ангелы Меркель. Об этом сообщает RND.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", – сказал Шольц. Меркель много лет возглавляла Христианско-демократический союз, Шольц – лидер Социал-демократической партии Германии.
Канцлер заявил, что не собирается отказываться от общения с Меркель. "Так будет и дальше", – подчеркнул он.
Шольц добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами партий власти".
- Меркель предполагает, что Путин ждал ее отставки, прежде чем пойти войной против Украины.
- Бывший канцлер считает решение Путина "большой ошибкой", "жестоким пренебрежением международным правом и нападением, которому нет оправдания". В то же время она не видит здесь своей вины.
- Также она считает, что Путин хочет уничтожить Евросоюз как "первую ступень в НАТО".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністраторРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии