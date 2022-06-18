Меркель допускает, что Путин ждал ее отставки, прежде чем вторгнуться в Украину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что ее отставка могла быть одним из событий, которого дожидался российский диктатор Владимир Путин, прежде чем начать полномасштабную войну против Украины. Об этом Меркель заявила в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которое будет полностью опубликовано на их портале 18 июня.

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"Моя отставка могла оказать такое же влияние, как выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений", – сказала Меркель, отвечая на вопрос, ждал ли Путин со своим вторжением в Украину до тех пор, пока она (Меркель) не уйдет с поста канцлера.

В то же время Меркель признала собственное бессилие в попытках повлиять на Путина в конце своего срока.

"Было ясно, что я не буду на посту долго, и поэтому я просто должна заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия", – заявила бывший канцлер.

По словам Меркель, в 2021 году она пыталась поговорить с Путиным о новом порядке европейской безопасности и видит причину провала в потрясениях на Западе того времени.

"С одной стороны, Путин больше не был готов к саммиту в нормандском стиле. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом", – заявила Меркель.

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Наталия Медведева

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