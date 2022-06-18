UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Меркель допускает, что Путин ждал ее отставки, прежде чем вторгнуться в Украину

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 03:59
Меркель допускает, что Путин ждал ее отставки, прежде чем вторгнуться в Украину - Фото
Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: EPA)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что ее отставка могла быть одним из событий, которого дожидался российский диктатор Владимир Путин, прежде чем начать полномасштабную войну против Украины. Об этом Меркель заявила в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которое будет полностью опубликовано на их портале 18 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Моя отставка могла оказать такое же влияние, как выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений", – сказала Меркель, отвечая на вопрос, ждал ли Путин со своим вторжением в Украину до тех пор, пока она (Меркель) не уйдет с поста канцлера.

В то же время Меркель признала собственное бессилие в попытках повлиять на Путина в конце своего срока.

"Было ясно, что я не буду на посту долго, и поэтому я просто должна заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия", – заявила бывший канцлер.

По словам Меркель, в 2021 году она пыталась поговорить с Путиным о новом порядке европейской безопасности и видит причину провала в потрясениях на Западе того времени.

"С одной стороны, Путин больше не был готов к саммиту в нормандском стиле. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом", – заявила Меркель.

Читайте также: Меркель не винит себя за войну в Украине

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ангела Меркель владимир путин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 