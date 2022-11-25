Меркель о попытках повлиять на Путина в 2021-м: Пыталась, но все знали, что я скоро ухожу

Ангела Меркель защищает свою российскую политику в бытность канцлером Германии и говорит, что хотела повлиять на диктатора Владимира Путина, чтобы тот не начинал тотальную войну против Украины, но союзники якобы не поддержали ее инициативу летом 2021 года. Об этом она рассказала Spiegel.

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По словам экс-канцлера, после встречи президента США Джо Байдена с Путиным она хотела "установить независимый европейский формат дискуссии" с диктатором России – с участием французского президента Эмманюэля Макрона.

"Кое-кто возражал, и у меня уже не было сил самоутверждаться, ведь все знали, что осенью этого не будет (закончится срок ее полномочий. — Ред.). Я спрашивала других членов Совета ЕС: "Почему бы вам не принять участие? Скажите мне что-то". Один сказал: "Для меня это слишком", другой лишь пожал плечами", – рассказала она.

После четырех сроков на посту канцлера госпожа Меркель покинула его в декабре 2021 года.

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После ее прощального визита в Москву в августе прошлого года она сказала немецким СМИ, что "было очень ясное ощущение – "с точки зрения силовой политики с вами покончено".

Она добавила также, что "для Путина важна только власть".

"Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более мирное время, потому что я много занималась Украиной", – посетовала Меркель.

В интервью она сказала, что ее позиция на минских переговорах дала Украине время на вооружение.

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При этом она признала, что с 2014 года "с точки зрения внешней политики я не продвинулась ни на миллиметр, несмотря на то, что мы пробовали столько всего снова и снова".

"Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдова, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода. После аннексии Крыма Россией мы сделали все, чтобы предотвратить дальнейшие атаки России на Украину", – отметила она.

Экс-канцлер хвалит сопротивление украинского народа, пишет издание, но считает, что Германия не должна быть первой страной, отправляющей ВСУ современные танки, потому что, по ее словам, они "с Россией все еще могут создать хорошую атмосферу".

Євген Пилипенко

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