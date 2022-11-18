"Мы не хотели ничего видеть". Экс-глава Бундестага признал – ФРГ игнорировала опасность РФ

Прошлый глава Бундестага (2017-2021) Вольфганг Шойбле считает, что из-за геополитических ошибок немецких властей в отношениях с Россией "репутация Германии сильно пострадала", когда Кремль пошел полномасштабной войной против Украины, а предшественница канцлера Олафа Шольца Ангела Меркель до сих пор "не может признать, что мы ошибались". Об этом он заявил Handelsblatt.

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Он признал, что в 1990-х "мог видеть, что Россия делает в Чечне", но даже позднее не прислушивался к предостережениям президента Польши Леха Качиньского, который после нападения России на Грузию в 2008 году сказал, что "сначала – Грузия, затем будет Украина, после – Молдова, затем – страны Балтии, а позже – Польша".

"Он был прав", — сказал Шойбле.

На вопрос интервьюера, корит ли он себя за такую прошлую беспечность, член партии ХДС ответил утвердительно: "Конечно. Мы не хотели этого [действий РФ] замечать. Это относится ко всем".

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Экс-спикер Бундестага не знает, "будет ли госпожа Меркель причислена к великим канцлерам" вроде Конрада Аденауэра, Вилли Брандта или Гельмута Коля.

"Возможно, еще слишком рано, чтобы делать окончательные выводы. <> Даже сейчас в отношении России она не может признать, что мы допустили ошибки", – отметил он.

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Євген Пилипенко

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