"Мы не хотели ничего видеть". Экс-глава Бундестага признал – ФРГ игнорировала опасность РФ
Прошлый глава Бундестага (2017-2021) Вольфганг Шойбле считает, что из-за геополитических ошибок немецких властей в отношениях с Россией "репутация Германии сильно пострадала", когда Кремль пошел полномасштабной войной против Украины, а предшественница канцлера Олафа Шольца Ангела Меркель до сих пор "не может признать, что мы ошибались". Об этом он заявил Handelsblatt.
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Он признал, что в 1990-х "мог видеть, что Россия делает в Чечне", но даже позднее не прислушивался к предостережениям президента Польши Леха Качиньского, который после нападения России на Грузию в 2008 году сказал, что "сначала – Грузия, затем будет Украина, после – Молдова, затем – страны Балтии, а позже – Польша".
"Он был прав", — сказал Шойбле.
На вопрос интервьюера, корит ли он себя за такую прошлую беспечность, член партии ХДС ответил утвердительно: "Конечно. Мы не хотели этого [действий РФ] замечать. Это относится ко всем".
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Экс-спикер Бундестага не знает, "будет ли госпожа Меркель причислена к великим канцлерам" вроде Конрада Аденауэра, Вилли Брандта или Гельмута Коля.
"Возможно, еще слишком рано, чтобы делать окончательные выводы. <> Даже сейчас в отношении России она не может признать, что мы допустили ошибки", – отметил он.
- В августе 2022 года лидер немецкой оппозиции Мерц заявил, что Меркель не может быть посредницей и что ФРГ "недостаточно помогает Украине".
- В сентябре Меркель призвала относиться серьезно к угрозам российского диктатора Путина и выступила за отношения с РФ "потом". Советник главы Офиса президента назвал это "чистым лицемерием".
- Экс-советник Меркель в октябре 2022 года признал, что "мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО".
- В ноябре 2022 года Шольц заявил, что до сих пор советуется с Меркель.
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