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Орбан заявил, что Путин хвалил ВСУ. Также он считает, что Меркель бы "предотвратила войну"

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 15:27
Орбан заявил, что Путин хвалил ВСУ. Также он считает, что Меркель бы
Виктор Орбан (фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в начале февраля называл украинскую армию "сильной и образованной". Также он высказал мнение, что если бы канцлером Германии была Ангела Меркель, то Россия якобы не начала бы большую войну против Украины. Об этом он сказал во время интервью немецким изданиям Berliner Zeitung и Cicero.

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По его словам, когда он был в Москве 5 февраля, то якобы хотел "договориться о мире" с Путиным. 

"Я спросил, что думает Путин об украинской армии. Он сказал, что она очень хорошая и хорошо образованная. Он сказал, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", – сказал Орбан. 

Он "неохотно" ответил на вопрос о том, в чем причина войны России против Украины, и заявил, что его интересует Венгрия и Европейский союз, а не Путин. 

"В чем европейский интерес? Я не хочу участвовать в дискурсе. Я не знаю, почему он начал войну", – заявил он.

Венгерский премьер заявил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель "предотвратила войну" в 2014 году при оккупации Крыма Россией и с ней "не было бы войны сегодня".

Читайте также: Меркель снова заявила о "крепком мире" с Россией. Подоляк назвал это "чистым лицемерием" 

Дмитро Гриниченко
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война Ангела Меркель владимир путин виктор орбан
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