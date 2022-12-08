Словакия дает 10,5 млн евро военной помощи Украине: в пакете боеприпасы большого калибра

Словакия выделяет новый пакет военной помощи Украине на 10,5 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после встречи со своим словацким коллегой Ярославом Надем в Киеве.

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"Благодарен за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи в размере 10,5 млн евро Украине", – написал Резников.

Он уточнил, что в пакет будут включены системы разминирования и боеприпасы.

Также Украина получит 300 генераторов от Словакии до конца года, о чем сегодня сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Словакии Растиславом Качером.

Комментируя пакет военной помощи, Качер сказал, что туда войдут боеприпасы больших калибров, боеприпасы для истребителей, теплые вещи.

9 октября Украина получила от Словакии еще две САУ Zuzana 2. В Минобороны Словакии сказали, что это "подарок" к 70-летию российского диктатора Владимира Путина.

29 ноября Словакия передала Украине 30 советских БМП-1. Взамен получает от Германии 15 "Леопардов".

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Оксана Житнюк

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