Немецкий депутат после визита в Украину: Там готовятся к новой попытке РФ захватить Киев

Глава еврокомитета в Бундестаге Антон Хофрайтер побывал в Украине и после визита выразил обеспокоенность в интервью немецким СМИ, что весной Россия может попытаться снова пойти в наступление на Киев. Об этом пишет RND.

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По словам сопредседателя партии Зеленые в Бундестаге, "послание от украинцев было таким: нам известно, что Россия не отказалась ни от одной из своих военных целей".

"Украинцы готовятся к очередному наступлению на Киев весной. Главное беспокойство Украины вызывает то, что Россия может отправить весной на фронт 280 000 недавно мобилизованных солдат", – сказал он

Хофрайтер добавил, что сейчас ВСУ говорят, что на данный момент владеют инициативой, "однако они открыто признают, что обеспокоены тем, что весной Россия может вновь получить преимущество".

"Если Россия снова пойдет в наступление, есть опасения, что война может очень затянуться", – отметил депутат Бундестага.

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Он заявил, что когда Украина отвоевала Херсон, "украинцы потеряли очень большое количество солдат". Поэтому, сказал Хофрайтер немецким СМИ, ВСУ нужны бронетранспортеры Marder и танки Leopard 2. Депутат последовательно лоббирует предоставление Украине современной бронетехники.

Газета Spiegel также написала заметку о визите Хофрайтера в Киев. Там есть такой эпизод: "Он спрашивает бывшего дипломата Яременко, почему, по его мнению, США не поставляют танки M1 Abrams. Яременко ерзает. По его словам, это военный вопрос, а не политический. Глаза Хофрайтера расширяются. Уходя, он фыркает по-английски: "Если бы я ответил на этот вопрос так, как вы, Германия, вероятно, вообще не поставляла бы никакого оружия". "Ваше мнение", – ответил Яременко на ровном английском".

Хофрайтер также рассказал, что многие из 48 ракет, поставленных для системы ПВО IRIS-T SLM в первом пакете помощи, уже использованы. Но стагнация поставок связана не с правительством ФРГ, а с производственными возможностями Diehl. Именно поэтому в Украине решили использовать "ирис" против ракет, но не иранских беспилотников, говорится в материале. Осенью Берлин передал Украине новый боезапас для IRIS-T SLM.

Наступление российских войск на Киев закончилось провалом планов Кремля спустя месяц после вторжения 24 февраля. Москва отвела войска, оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений.

В конце мая генерал Жирнов так сказал об угрозе повторного наступления на Киев – "внезапно это сделать невозможно".

В августе генерал Наев заявил, что РФ больше не пройдет в сторону Киева.

24 октября руководитель ГУР Буданов сказал, что сейчас в Беларуси нет ударных группировок для нового наступления на Киев.

В конце октября в Генштабе заявили, что Украина нарастила группировку на северном направлении, так как угроза нового наступления там растет.

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Євген Пилипенко

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