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ГУР о Беларуси: Ударных групп нет, для похода на Киев надо две недели перебрасывать войска

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 09:29
ГУР о Беларуси: Ударных групп нет, для похода на Киев надо две недели перебрасывать войска - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)

Сейчас в Беларуси нет ударных группировок, для нового наступления на Киев россиянам надо две недели перебрасывать войска. Об этом заявил в интервью Украинской правде начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Разговоры о возможном нападении "страшных легионов беларусов" появляются примерно каждые полтора месяца, говорит Буданов. По его словам, потенциально угроза со стороны Беларуси есть, но реальность немного другая.

"Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту, – это совершенно разные вещи. Пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. На сегодня россияне завезли туда около 3200 человек", – сказал глава ГУР.

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Он также отметил, что Беларусь сейчас наоборот снимает технику с баз хранения и отправляет ее в Россию – поэтому возникает вопрос, чем беларусы будут воевать в случае вступления в войну.

По его словам, сейчас нет признаков, что в ближайшие месяцы возможно новое наступление на Киев.

"Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", – сказал Буданов.

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Марко Сировой
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киев беларусь вторжение Кирилл Буданов
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