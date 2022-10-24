ГУР о Беларуси: Ударных групп нет, для похода на Киев надо две недели перебрасывать войска

Сейчас в Беларуси нет ударных группировок, для нового наступления на Киев россиянам надо две недели перебрасывать войска. Об этом заявил в интервью Украинской правде начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Разговоры о возможном нападении "страшных легионов беларусов" появляются примерно каждые полтора месяца, говорит Буданов. По его словам, потенциально угроза со стороны Беларуси есть, но реальность немного другая.

"Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту, – это совершенно разные вещи. Пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. На сегодня россияне завезли туда около 3200 человек", – сказал глава ГУР.

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Он также отметил, что Беларусь сейчас наоборот снимает технику с баз хранения и отправляет ее в Россию – поэтому возникает вопрос, чем беларусы будут воевать в случае вступления в войну.

По его словам, сейчас нет признаков, что в ближайшие месяцы возможно новое наступление на Киев.

"Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", – сказал Буданов.

20 октября в Генштабе заявили, что растет угроза нового наступления оккупантов на северном фронте. Оно может быть смещено на запад, чтобы перерезать пути поставок оружия Украине.

Белый дом и разведка Британии считают, что действиями в Беларуси оккупанты могут отвлекать ВСУ.

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Марко Сировой

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