Аналитики в США не согласны с оценкой Генштаба ВСУ по поводу риска вторжения-2 из Беларуси

Несмотря на предостережение бригадного генерала ВСУ Алексея Громова, что риск повторного российского вторжения из Беларуси "растет", он все же "остается на низком уровне". Так считают в американском аналитическом центре Институт изучения войны (ISW).

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По словам Громова от 20 октября, оккупанты якобы могут атаковать северо-запад Украины, а не в тех же местах, что в конце зимы/начале весны, с целью обрезать линии снабжения с Запада.

"Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления", – отметили в институте.

Там упомянули, что ближайшая украинская ж/д линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и на юге Беларуси делают маневренные боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях "исключительно сложными".

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Также в ISW считают, что украинская сеть автомобильных и железных дорог имеет достаточно узлов соединения с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, так что вторжение России из Беларуси "не могло бы серьезно повредить украинские логистические линии без захода глубже в Украину, чем это сделали россияне во время битвы за Киев, когда были наиболее сильны".

"Сейчас эти силы значительно ослаблены", – констатируют аналитики.

20 октября официальный представитель Совнацбеза Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Беларусь может сосредоточить силы на границе, чтобы сковать ВСУ на севере и предотвратить их развертывание в зоне активных боев на юге и востоке.

18 октября Генштаб отметил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов.

19 октября в ВСУ сообщили, что сейчас вероятность повторного вторжения с территории Беларуси низкая, но весной она может значительно возрасти.

20 октября Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят, что на аэродром под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.

Євген Пилипенко

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