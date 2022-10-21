Аналитики в США не согласны с оценкой Генштаба ВСУ по поводу риска вторжения-2 из Беларуси
Несмотря на предостережение бригадного генерала ВСУ Алексея Громова, что риск повторного российского вторжения из Беларуси "растет", он все же "остается на низком уровне". Так считают в американском аналитическом центре Институт изучения войны (ISW).
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Громова от 20 октября, оккупанты якобы могут атаковать северо-запад Украины, а не в тех же местах, что в конце зимы/начале весны, с целью обрезать линии снабжения с Запада.
"Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления", – отметили в институте.
Там упомянули, что ближайшая украинская ж/д линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и на юге Беларуси делают маневренные боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях "исключительно сложными".
Читайте также: Данилов: Определенные угрозы с территории Беларуси могут быть
Также в ISW считают, что украинская сеть автомобильных и железных дорог имеет достаточно узлов соединения с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, так что вторжение России из Беларуси "не могло бы серьезно повредить украинские логистические линии без захода глубже в Украину, чем это сделали россияне во время битвы за Киев, когда были наиболее сильны".
"Сейчас эти силы значительно ослаблены", – констатируют аналитики.
20 октября официальный представитель Совнацбеза Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Беларусь может сосредоточить силы на границе, чтобы сковать ВСУ на севере и предотвратить их развертывание в зоне активных боев на юге и востоке.
- 4 октября диктатор Беларуси Лукашенко приказал "после уборочной без гвалта и шума призвать людей" в военкоматы.
- В октябре Россия завезла в Беларусь первые эшелоны с российскими военными – впервые с весны.
- 18 октября Генштаб отметил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов.
- 19 октября в ВСУ сообщили, что сейчас вероятность повторного вторжения с территории Беларуси низкая, но весной она может значительно возрасти.
- 20 октября Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят, что на аэродром под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.
Комментарии