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Аналитики в США не согласны с оценкой Генштаба ВСУ по поводу риска вторжения-2 из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 07:50
Аналитики в США не согласны с оценкой Генштаба ВСУ по поводу риска вторжения-2 из Беларуси - Фото
Армия Беларуси, союзницы РФ (скриншот)

Несмотря на предостережение бригадного генерала ВСУ Алексея Громова, что риск повторного российского вторжения из Беларуси "растет", он все же "остается на низком уровне". Так считают в американском аналитическом центре Институт изучения войны (ISW).

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По словам Громова от 20 октября, оккупанты якобы могут атаковать северо-запад Украины, а не в тех же местах, что в конце зимы/начале весны, с целью обрезать линии снабжения с Запада.

"Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления", – отметили в институте.

Там упомянули, что ближайшая украинская ж/д линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и на юге Беларуси делают маневренные боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях "исключительно сложными".

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Также в ISW считают, что украинская сеть автомобильных и железных дорог имеет достаточно узлов соединения с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, так что вторжение России из Беларуси "не могло бы серьезно повредить украинские логистические линии без захода глубже в Украину, чем это сделали россияне во время битвы за Киев, когда были наиболее сильны".

"Сейчас эти силы значительно ослаблены", – констатируют аналитики.

20 октября официальный представитель Совнацбеза Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Беларусь может сосредоточить силы на границе, чтобы сковать ВСУ на севере и предотвратить их развертывание в зоне активных боев на юге и востоке.

  • 18 октября Генштаб отметил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов.
  • 19 октября в ВСУ сообщили, что сейчас вероятность повторного вторжения с территории Беларуси низкая, но весной она может значительно возрасти.
  • 20 октября Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят, что на аэродром под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.
Євген Пилипенко
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