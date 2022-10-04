Лукашенко приказал "после уборочной без гвалта и шума призвать людей" в военкоматы
Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в стране "извлекут уроки" из мобилизации в России на войну против Украины и добавил, что "по окончании уборочной аккуратненько надо призвать людей и уточнить все в военкоматах". Его цитирует обслуживающее режим агентство Белта.
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Он заверил, что "нам нет необходимости объявлять мобилизацию", но "как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки".
Союзник российских оккупантов сказал: "Это для нас урок: надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума – то, что я вам и поручал... Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".
По словам диктатора, "это никакого отношения к мобилизации не имеет" и "не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать".
Лукашенко добавил, что когда в России провели мобилизацию, "многие из них забыли, что такое оружие".
"Поэтому резервистов, наши войска теробороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Это касается и женщин, и мужиков. <...> К войне готовимся, потому что всякое может быть", – заявил он.
- В конце сентября 2022 года Лукашенко уже заверял, что в Беларуси "не будет никакой мобилизации".
- 4 октября в Польше призвали союзников "давить на Беларусь так же, как и на Россию".
- Военные аналитики полагают, что Беларусь, скорее всего, будут использовать для подготовки мобилизованных россиян.
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