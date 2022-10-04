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Лукашенко приказал "после уборочной без гвалта и шума призвать людей" в военкоматы

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 13:43
Лукашенко приказал
Военные армии Беларуси (фото - МО РБ)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в стране "извлекут уроки" из мобилизации в России на войну против Украины и добавил, что "по окончании уборочной аккуратненько надо призвать людей и уточнить все в военкоматах". Его цитирует обслуживающее режим агентство Белта.

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Он заверил, что "нам нет необходимости объявлять мобилизацию", но "как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки".

Союзник российских оккупантов сказал: "Это для нас урок: надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума  – то, что я вам и поручал... Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".

По словам диктатора, "это никакого отношения к мобилизации не имеет" и "не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходили и позже). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые белорусские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Лукашенко добавил, что когда в России провели мобилизацию, "многие из них забыли, что такое оружие".

"Поэтому резервистов, наши войска теробороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Это касается и женщин, и мужиков. <...> К войне готовимся, потому что всякое может быть", – заявил он.

Читайте также: Лукашенко съязвил, что в Украине "парятся" – "ах, как бы Беларусь не вступила в войну"

Євген Пилипенко
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