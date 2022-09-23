UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко уверяет, что в Беларуси "не будет никакой мобилизации"

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 14:58
Лукашенко уверяет, что в Беларуси
Александр Лукашенко (фото – Белта)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уверял на пресс-конференции, что не станет объявлять в стране мобилизацию по аналогии с союзниками-россиянами. Об этом пишет пропагандистское агентство режима Белта.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье. <...> Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю", – сказал он.

Сегодня, 23 сентября, Россия начала срочно проводить пропагандистскую акциюфейковые референдумы на захваченных ею украинских территориях, чтобы объявить их "своими землями".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Союзник оккупантов добавил, что в Беларуси будут "обязательно реагировать на возможные угрозы" и "попытки совершения актов терроризма", и потому якобы войска постоянно проводят учения, в том числе "с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки".

Читайте также: Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины — Генштаб

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь пропаганда мобилизация александр лукашенко вторжение диктатура ось зла
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 