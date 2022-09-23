Лукашенко уверяет, что в Беларуси "не будет никакой мобилизации"
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уверял на пресс-конференции, что не станет объявлять в стране мобилизацию по аналогии с союзниками-россиянами. Об этом пишет пропагандистское агентство режима Белта.
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"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье. <...> Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю", – сказал он.
Сегодня, 23 сентября, Россия начала срочно проводить пропагандистскую акцию – фейковые референдумы на захваченных ею украинских территориях, чтобы объявить их "своими землями".
Союзник оккупантов добавил, что в Беларуси будут "обязательно реагировать на возможные угрозы" и "попытки совершения актов терроризма", и потому якобы войска постоянно проводят учения, в том числе "с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки".
- В июле на Банковой обращались к беларусам: "Скажите "нет" z-чуме, еще не поздно стать народом-героем".
- В августе Лукашенко заверил селян в Беларуси – "вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение на Украину".
- Минобороны 25 августа ответило Лукашенко на "цинизм и клоунаду" с его "поздравлением" украинцам с Днем независимости: "Желаем воссоединения с Каддафи".
- Разведка считает, что армия России может вернуться в Беларусь "за две-три недели".
- В начале сентября в Беларуси стартовали учения по "освобождению временно захваченной территории".
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