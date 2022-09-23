Лукашенко уверяет, что в Беларуси "не будет никакой мобилизации"

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уверял на пресс-конференции, что не станет объявлять в стране мобилизацию по аналогии с союзниками-россиянами. Об этом пишет пропагандистское агентство режима Белта.

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"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье. <...> Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю", – сказал он.

Сегодня, 23 сентября, Россия начала срочно проводить пропагандистскую акцию – фейковые референдумы на захваченных ею украинских территориях, чтобы объявить их "своими землями".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Союзник оккупантов добавил, что в Беларуси будут "обязательно реагировать на возможные угрозы" и "попытки совершения актов терроризма", и потому якобы войска постоянно проводят учения, в том числе "с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки".

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Євген Пилипенко

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