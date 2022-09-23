Оккупанты проводят не референдум, а шоу для "z-мобилизации" – Подоляк

23 сентября на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики проводят не референдум, а пропагандистское шоу для проведения "z-мобилизации". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Советник главы ОП подчеркнул, что сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием "референдум".

"Есть только:

1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации.

2. Территория Украины, требующая немедленного освобождения", – написал Подоляк.

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Наталія Медведєва

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