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Оккупанты проводят не референдум, а шоу для "z-мобилизации" – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 10:23
Оккупанты проводят не референдум, а шоу для
Михаил Подоляк (Скриншот видео)

23 сентября на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики проводят не референдум, а пропагандистское шоу для проведения "z-мобилизации". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Советник главы ОП подчеркнул, что сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием "референдум".

"Есть только:

1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации.

2. Территория Украины, требующая немедленного освобождения", – написал Подоляк.

Читайте также: Главы МИД стран G7: Любые референдумы на оккупированной территории Украины – фикция

Наталія Медведєва
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псевдореферендум михаил подоляк
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