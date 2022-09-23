Оккупанты проводят не референдум, а шоу для "z-мобилизации" – Подоляк
23.09.2022, 10:23
Михаил Подоляк (Скриншот видео)
23 сентября на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики проводят не референдум, а пропагандистское шоу для проведения "z-мобилизации". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Советник главы ОП подчеркнул, что сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием "референдум".
"Есть только:
1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации.
2. Территория Украины, требующая немедленного освобождения", – написал Подоляк.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать в псевдореферендумах, решили дать "право голоса" подросткам.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
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