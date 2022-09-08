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В Беларуси стартовали учения по "освобождению временно захваченной территории"

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 10:32
В Беларуси стартовали учения по
Фото - Минобороны Беларуси

В Беларуси стартовали военные учения, направленные на отработку освобождения "временно захваченной" условным противником территории и выходу на государственную границу. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

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По данным оборонного ведомства беларуского диктатора Александра Лукашенко, в ходе учений военные должны отработать на практике:

- ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, "временно захваченной противником";

- восстановление контроля над границей в зонах (полосах) ответственности объединений;

- авиационную поддержку войск;

- обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НВФ.

Сообщается, что учения будут проходить на полигоне "Брестский" и участках местности в Минской и Витебской областях.

  • 1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны, и не исключено, что подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей. При этом вероятность нового наступления с территории Беларуси "остается низкой".
  • В Офисе президента отреагировали на учения беларуской армии: советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал военным армии Лукашенко "учиться эффективно сдаваться в плен".
Оксана Житнюк
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