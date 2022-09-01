UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия Беларуси и россияне проведут "учения" у Житомирской, Волынской и Ровенской областей

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 15:26
Армия Беларуси и россияне проведут
Алексей Громов (скриншот)

Вероятность нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения беларуских войск в Украину на начало осени "остается низкой", однако на 8–14 сентября там запланированы совместные учения армии этой страны-союзницы оккупантов с военными РФ и других стран ОДКБ. Об этом рассказал на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Основное внимание, как предполагается, на учениях будет уделено ведению маневренной обороны с переходом в контрнаступление и – впервые в армии Беларуси – освобождению временно захваченной условным противником территории и выходу на государственную границу.

От армии Беларуси к учениям привлекут органы управления, в/ч и подразделения Западного оперативного командования РБ.

Читайте также: "Все готово". Лукашенко заявил, что самолеты Беларуси переоборудовали под ядерное оружие

"Замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой "утраченной территорией" подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей", – предостерег Громов.

Все это, отметил он, соответствует концепции совместных действий вооруженных сил так называемого Союзного государства на украинском направлении.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Как подчеркнул бригадный генерал, Вооруженные Силы Украины "готовы к любому ходу событий, в том числе на северном направлении нашей страны".

5 февраля 2022 года Лукашенко заявлял, что "Украина никогда с нами не будет воевать", а войска НАТО неспособны будут противостоять войскам РФ и РБ, "потому что эта война продлится максимум три-четыре дня", и "пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь учения угроза вторжение Алексей Громов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 