Армия Беларуси и россияне проведут "учения" у Житомирской, Волынской и Ровенской областей
Вероятность нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения беларуских войск в Украину на начало осени "остается низкой", однако на 8–14 сентября там запланированы совместные учения армии этой страны-союзницы оккупантов с военными РФ и других стран ОДКБ. Об этом рассказал на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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Основное внимание, как предполагается, на учениях будет уделено ведению маневренной обороны с переходом в контрнаступление и – впервые в армии Беларуси – освобождению временно захваченной условным противником территории и выходу на государственную границу.
От армии Беларуси к учениям привлекут органы управления, в/ч и подразделения Западного оперативного командования РБ.
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"Замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой "утраченной территорией" подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей", – предостерег Громов.
Все это, отметил он, соответствует концепции совместных действий вооруженных сил так называемого Союзного государства на украинском направлении.
Как подчеркнул бригадный генерал, Вооруженные Силы Украины "готовы к любому ходу событий, в том числе на северном направлении нашей страны".
5 февраля 2022 года Лукашенко заявлял, что "Украина никогда с нами не будет воевать", а войска НАТО неспособны будут противостоять войскам РФ и РБ, "потому что эта война продлится максимум три-четыре дня", и "пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша".
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