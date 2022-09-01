Армия Беларуси и россияне проведут "учения" у Житомирской, Волынской и Ровенской областей

Вероятность нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения беларуских войск в Украину на начало осени "остается низкой", однако на 8–14 сентября там запланированы совместные учения армии этой страны-союзницы оккупантов с военными РФ и других стран ОДКБ. Об этом рассказал на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Основное внимание, как предполагается, на учениях будет уделено ведению маневренной обороны с переходом в контрнаступление и – впервые в армии Беларуси – освобождению временно захваченной условным противником территории и выходу на государственную границу.

От армии Беларуси к учениям привлекут органы управления, в/ч и подразделения Западного оперативного командования РБ.

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"Замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой "утраченной территорией" подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей", – предостерег Громов.

Все это, отметил он, соответствует концепции совместных действий вооруженных сил так называемого Союзного государства на украинском направлении.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Как подчеркнул бригадный генерал, Вооруженные Силы Украины "готовы к любому ходу событий, в том числе на северном направлении нашей страны".

5 февраля 2022 года Лукашенко заявлял, что "Украина никогда с нами не будет воевать", а войска НАТО неспособны будут противостоять войскам РФ и РБ, "потому что эта война продлится максимум три-четыре дня", и "пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша".

Євген Пилипенко

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