У Зеленского отреагировали на учения в Беларуси: Пусть учатся эффективно сдаваться в плен

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал учения армий Беларуси и России, которые запланированы на 8-14 сентября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, учения по "захвату чужих территорий" являются "слабоумием и отвагой по-лукашенковски".

"Для большей пользы наши парни с Волыни советуют беларуским и российским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен и курсы актерской игры со словами "мы просто заблудились", — заявил Подоляк.

Ранее в Генштабе сообщили, что вероятность нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения беларуских войск в Украину на начало осени "остается низкой", однако на 8–14 сентября там запланированы совместные учения армии этой страны-союзницы оккупантов с военными РФ и других стран ОДКБ.

Основное внимание, как предполагается, на учениях будет уделено ведению маневренной обороны с переходом в контрнаступление и – впервые в армии Беларуси – освобождению временно захваченной условным противником территории и выходу на государственную границу. Не исключено, что под "утраченной территорией" подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

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Дмитро Гриниченко

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