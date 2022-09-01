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Лукашенко проговорился, когда заявил о "конфликте" между Зеленским и военными — Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 22:53
Лукашенко проговорился, когда заявил о
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывания диктатора Беларуси Александра Лукашенко о "конфликте" между президентом Владимиром Зеленским и украинскими военными. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Лукашенко показал, "откуда растут ноги", когда озвучил слухи о якобы конфликте между Зеленским и военными, которые распускаются давно в украинском информационном пространстве.

Он отметил, что данный тезис является одной из ключевых информационных операций России против Украины — оккупанты масштабируют историю о фейковом конфликте между президентом и военными. 

"Лукашенко сказал, что военные устроят переворот, помните, в начале вторжения Путин призывал военных брать власть в свои руки. Лукашенко показал, что этот сценарий есть, но в измененном виде. Они с Путиным, как и раньше, ожидают, что в Украине произойдет военный переворот какой-то "хунты", с которой Россия о чем то договорится", — сказал Подоляк. 

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Дмитро Гриниченко
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