Лукашенко проговорился, когда заявил о "конфликте" между Зеленским и военными — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывания диктатора Беларуси Александра Лукашенко о "конфликте" между президентом Владимиром Зеленским и украинскими военными. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, Лукашенко показал, "откуда растут ноги", когда озвучил слухи о якобы конфликте между Зеленским и военными, которые распускаются давно в украинском информационном пространстве.
Он отметил, что данный тезис является одной из ключевых информационных операций России против Украины — оккупанты масштабируют историю о фейковом конфликте между президентом и военными.
"Лукашенко сказал, что военные устроят переворот, помните, в начале вторжения Путин призывал военных брать власть в свои руки. Лукашенко показал, что этот сценарий есть, но в измененном виде. Они с Путиным, как и раньше, ожидают, что в Украине произойдет военный переворот какой-то "хунты", с которой Россия о чем то договорится", — сказал Подоляк.
- 17 августа замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества – о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны – с другой. По ее словам, это противостояние вымышлено российскими подразделениями ИПСО.
- 23 августа Зеленский заявил, что не планирует переводить на другую должность Залужного. Президент высоко оценивает его работу.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что слухи о конфликте Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного являются "абсолютной чушью".
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