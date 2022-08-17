Маляр предупредила о российской ИПСО о якобы конфликте между Генштабом и Банковой

В информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества — о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны — с другой. Об этом сообщает замглавы Минобороны Анна Маляр.

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По ее словам, это противостояние вымышлено российскими подразделениями ИПСО (информационно-психологических операций).

Маляр сообщила, что указанный нарратив распространяется в telegram-каналах и СМИ, и не только российских, его подхватывают и некоторые украинские ресурсы и спикеры.

Замминистра пояснила, что оперативная цель операции – создать конфликт внутри военно-политического руководства Украины и внутри общества. Стратегическая цель – ослабить центр принятия государственных решений, ослабить оборонительный и наступательный потенциал общества.

"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается", – написала Маляр.

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Вадим Ребрина

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