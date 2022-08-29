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ОП: Слухи об отставке Залужного — конспирология, у них с Зеленским отличные отношения

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29.08.2022, 10:53
ОП: Слухи об отставке Залужного — конспирология, у них с Зеленским отличные отношения - Фото
Валерий Залужный (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал конспирологией слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и переводе его на должность министра обороны, а также заявил, что у президента Владимира Зеленского и генерала "отличные рабочие отношения". Об этом он сообщил в интервью Фактам

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По его словам, президент четко сказал, что не собирается менять Залужного. Он отметил, что главком ВСУ эффективен на своей должности, находится в материале и популярен среди военных. 

"Военные понимают, что Генеральный штаб активно разрабатывает операции, оценивает риски, пытается минимизировать потери. Соответственно, нет смысла сегодня обсуждать эти кулуарные слухи или конспирологию относительно господина Залужного", — сказал Подоляк. 

Он подчеркнул, что у Залужного и Зеленского "отличные рабочие отношения". 

"Они много раз каждый день общаются, потому что президент хочет быть в курсе оперативной ситуации на фронте, причем не через какое-то время, не абстрактно, а во всех конкретных деталях", — заявил советник главы ОП. 

Подоляк считает, что в Украине "очень любят конспирологию, что создает определенное психологическое давление на разных уровнях и мешает людям концентрироваться". 

  • 17 августа замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества – о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны – с другой. По ее словам, это противостояние вымышлено российскими подразделениями ИПСО.
  • 23 августа Зеленский заявил, что не планирует переводить на другую должность Залужного. Президент высоко оценивает его работу.
  • Ранее Зеленский заверил, что у него нет никаких недоразумений с Генштабом ВСУ.

Читайте также: "Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского и Залужного 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский ВСУ дезинформация Валерий Залужный михаил подоляк
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