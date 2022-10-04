Лукашенко съязвил, что в Украине "парятся" – "ах, как бы Беларусь не вступила в войну"
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов, и посмеялся над тем, что украинцы переживают насчет потенциального нового вторжения врага с севера. Его слова с совещания по военной безопасности передает пропагандистское агентство режима Белта.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Что касается нашего участия в специальной военной операции (так пропаганда России называет полномасштабную войну России на уничтожение Украины и украинского народа. — Прим. ред.) в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем", – сказал он.
Лукашенко уточнил, что "мы никого не убиваем" и "никуда не посылаем своих военных, не нарушаем свои обязательства", а участие Беларуси в войне ограничивается якобы только тем, "чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси" и "не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".
"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян", – отметил он, говоря, вероятно, об оккупационном контингенте ВС РФ, который вторгся в Украину с юга Беларуси.
Главный союзник врага, как и прежде, озвучивал пропаганду для населения, – Украина якобы "постоянно осуществляет провокации на беларуской границе".
Лукашенко добавил, что север Украины от повторного вторжения со стороны Беларуси прикрывают "до 15 000 военнослужащих" – "осуществляют там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устраивают заграждения на дорожных направлениях".
Читайте также: Лукашенко заявил, что самолеты Беларуси переоборудовали под ядерное оружие
"Словом, [Украина] не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну", – сказал диктатор.
Лукашенко заявил, что Россия "нарастит усилия" в войне.
- В конце сентября 2022 года Лукашенко уверял, что в Беларуси "не будет никакой мобилизации".
- 4 октября министр обороны Польши Блащак призвал Запад "давить на Беларусь так же, как и на Россию".
- Военные аналитики полагают, что Беларусь, скорее всего, будут использовать для подготовки мобилизованных россиян.
Читайте также: Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление – Данилов
Комментарии