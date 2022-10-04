Лукашенко съязвил, что в Украине "парятся" – "ах, как бы Беларусь не вступила в войну"

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов, и посмеялся над тем, что украинцы переживают насчет потенциального нового вторжения врага с севера. Его слова с совещания по военной безопасности передает пропагандистское агентство режима Белта.

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"Что касается нашего участия в специальной военной операции (так пропаганда России называет полномасштабную войну России на уничтожение Украины и украинского народа. — Прим. ред.) в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем", – сказал он.

Лукашенко уточнил, что "мы никого не убиваем" и "никуда не посылаем своих военных, не нарушаем свои обязательства", а участие Беларуси в войне ограничивается якобы только тем, "чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси" и "не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".

"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян", – отметил он, говоря, вероятно, об оккупационном контингенте ВС РФ, который вторгся в Украину с юга Беларуси.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые время от времени случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые время от времени случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Главный союзник врага, как и прежде, озвучивал пропаганду для населения, – Украина якобы "постоянно осуществляет провокации на беларуской границе".

Лукашенко добавил, что север Украины от повторного вторжения со стороны Беларуси прикрывают "до 15 000 военнослужащих" – "осуществляют там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устраивают заграждения на дорожных направлениях".

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"Словом, [Украина] не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну", – сказал диктатор.

Лукашенко заявил, что Россия "нарастит усилия" в войне.

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Євген Пилипенко

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