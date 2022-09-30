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Беларусь, скорее всего, будут использовать для подготовки мобилизованных россиян — ISW

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 11:47
Беларусь, скорее всего, будут использовать для подготовки мобилизованных россиян — ISW - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: сайт оккупантов)

Беларусь, вероятно, не будет напрямую вступать в войну против Украины, а ее территорию будут использовать для подготовки мобилизованных россиян. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики считают, что непосредственное вступление Беларуси в войну против Украины на стороне России маловероятно. 

Отмечается, что данные о переброске мобилизованных россиян в Беларусь и подготовке аэродромов свидетельствуют о том, что Россия надеется использовать беларусские военные объекты и инфраструктуру для удержания и потенциальной подготовки недавно мобилизованных.

Сообщения о переброске россиян в Беларусь также полагают, что диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают использовать территорию Беларуси для развития военного потенциала РФ. 

  • Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что РФ не оставляет попыток втянуть в войну против Украины Беларусь, рядом с украинской границей отстраиваются аэродромы. Он подчеркнул, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника, но Россия не оставляет попыток втягивать Беларусь в войну.
  • Ранее Telegram-канал Беларускі Гаюн сообщал, что в Беларуси проверяют ж/д инфраструктуру под нужды военных. По данным Минобороны, Россия планирует разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных до конца месяца.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил: Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление.

Читайте также: "Я бы оставался оптимистом". Резников прокомментировал угрозу со стороны Беларуси

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин беларусь александр лукашенко
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