Кислица о мобилизации в РФ: 21 сентября для многих россиян – это наше 24 февраля

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на статью в The New York Times о российских дезертирах, десятками тысяч бегущих от мобилизации в Грузию, где в конце авторы цитируют одного из беглецов, который "надеется, что украинцы осознают, что в каждой нации есть плохие и хорошие люди". Дипломат задается вопросом в Twitter, от чего на самом деле бегут российские мужчины призывного возраста.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В материале "Паника, взятки, брошенные машины и бегство пешком: портреты бегства из России" журналисты описывают несколько портретов/историй беглецов.

31-летний геолог Владимир из Санкт-Петербурга говорит, что "в каждой российской семье есть кто-то, кто поддерживает войну, и кто-то, кто против нее", который якобы был на одном антивоенном протесте, но "быстро понял и его опасность, и его бесполезность".

26-летний айтишник Антон из Краснодара заявил – "не поддерживаю никаких военных действий против Украины" и "полностью на стороне Украины", а потому "не хочу идти убивать украинцев".

35-летний инженер Илья из Москвы утверждает, что призыва не боится, но сбежал, потому что не хочет быть "ограниченным в возможности путешествовать".

Читайте также: Украина победит Россию, но это будет не конец – украинский посол в ООН

26-летний студент и инструктор по парусному спорту Сергей из Геленджика посетовал, что "сегодня ты нормальный, свободный человек, а завтра ты идешь в армию, а если ты не хочешь этого делать, то идешь в тюрьму". Он говорит, что "некоторое время назад мы казались свободной страной".

31-летний финансист Кирилл из Ростова "надеется, что война скоро закончится", и говорит, что знает – "некоторым украинцам будет больно очень долго". Но, надеется он, "они придут к осознанию, что в каждой нации есть плохие и хорошие люди".

Кислица пишет: "Вопрос в том, бегут ли они от призыва, потому что не хотят убивать украинцев, или потому, что не хотят, чтобы их убивали?"

"Как 21 сентября стало 24 февраля для многих россиян, которые до этого жевали попкорн и смотрели по телевизору вторжение в Украину", – написал он.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.