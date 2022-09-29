Кислица: Бегущие от мобилизации россияне — это "троянские всадники", они были верны Путину
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал бегущих от мобилизации россиян "армией троянских всадников", которые до последнего были верны диктатору Владимиру Путину и поддерживали все его решения. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, настоящих российских оппозиционеров следует рассматривать как временных беженцев, требующих защиты в Европе и других странах.
В то же время он отметил, что "армия троянских всадников", которые являются потенциальными российскими военными, могут нести угрозу безопасности Европы, особенно соседним с Россией странам.
Дипломат считает: Украина и союзники не должны закрывать глаза на высокую вероятность того, что сотни тысяч призывников-беженцев, которые бегут в Европу от мобилизации — это те же люди, которые оставались верны Путину и поддерживали войну против Украины, а также нападки на демократический мир.
- Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации — он сказал, что россияне должны остаться и сражаться против Путина.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, заявил глава МИД Эдгарс Ринкевичс.
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