Кислица: Бегущие от мобилизации россияне — это "троянские всадники", они были верны Путину

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал бегущих от мобилизации россиян "армией троянских всадников", которые до последнего были верны диктатору Владимиру Путину и поддерживали все его решения. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, настоящих российских оппозиционеров следует рассматривать как временных беженцев, требующих защиты в Европе и других странах.

В то же время он отметил, что "армия троянских всадников", которые являются потенциальными российскими военными, могут нести угрозу безопасности Европы, особенно соседним с Россией странам.

Дипломат считает: Украина и союзники не должны закрывать глаза на высокую вероятность того, что сотни тысяч призывников-беженцев, которые бегут в Европу от мобилизации — это те же люди, которые оставались верны Путину и поддерживали войну против Украины, а также нападки на демократический мир.

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Дмитро Гриниченко

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