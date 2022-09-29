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Кислица: Бегущие от мобилизации россияне — это "троянские всадники", они были верны Путину

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 15:14
Кислица: Бегущие от мобилизации россияне — это
Сергей Кислица (Фото: пресс-служба ООН)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал бегущих от мобилизации россиян "армией троянских всадников", которые до последнего были верны диктатору Владимиру Путину и поддерживали все его решения. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, настоящих российских оппозиционеров следует рассматривать как временных беженцев, требующих защиты в Европе и других странах.

В то же время он отметил, что "армия троянских всадников", которые являются потенциальными российскими военными, могут нести угрозу безопасности Европы, особенно соседним с Россией странам. 

Дипломат считает:  Украина и союзники не должны закрывать глаза на высокую вероятность того, что сотни тысяч призывников-беженцев, которые бегут в Европу от мобилизации — это те же люди, которые оставались верны Путину и поддерживали войну против Украины, а также нападки на демократический мир.

Читайте также: Небензя пытался сорвать выступление Зеленского в ООН. Кислица: Даже Хрущев был адекватнее 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Россия Украина война Европа мобилизация в россии
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