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В Беларуси проводят скрытую мобилизацию под видом учебных сборов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 19:30
В Беларуси проводят скрытую мобилизацию под видом учебных сборов – Генштаб - Фото
Военные армии Беларуси (фото - МО РБ)

Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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"Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", – сообщается в сводке.

В Генштабе при этом подчеркнули, что на Волынском и Полесском направлениях у границы с Беларусью обстановка остается без существенных изменений.

Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных дронов-камикадзе Shahed-136 с территории Беларуси, предостерегают в Генштабе.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и выгнали с украинского севера. В начале октября РФ завезла в Беларусь иранские дроны-камикадзе для запусков по территории Украины.
  • 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных для развертывания "совместной региональной группировки войск": смотрите фото и видео.
  • Всего в рамках развертывания "общей группировки" в Беларусь прибудут до 9000 российских военных и большое количество военной техники. 

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Оксана Житнюк
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