В Беларуси проводят скрытую мобилизацию под видом учебных сборов – Генштаб
Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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"Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", – сообщается в сводке.
В Генштабе при этом подчеркнули, что на Волынском и Полесском направлениях у границы с Беларусью обстановка остается без существенных изменений.
Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных дронов-камикадзе Shahed-136 с территории Беларуси, предостерегают в Генштабе.
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