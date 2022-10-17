Россияне перебросят в Беларусь 9 000 военных, 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий

В Беларусь в рамках развертывания "общей группировки войск" прибудут до 9 000 российских военных и большое количество военной техники. Об этом в Twitter сообщил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

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По его словам, россияне перебросят в Беларусь около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

"В качестве угроз безопасности СГ ("союзного государства". – Ред.) рассматриваются: развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение бел. радикальных элементов для свержения законной власти в РБ", – написал представитель Минобороны РБ.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (пуски происходят из ее воздуха . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (пуски происходят из ее воздуха и сейчас ). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

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Вадим Ребрина

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