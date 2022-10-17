Россияне перебросят в Беларусь 9 000 военных, 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий
В Беларусь в рамках развертывания "общей группировки войск" прибудут до 9 000 российских военных и большое количество военной техники. Об этом в Twitter сообщил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.
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По его словам, россияне перебросят в Беларусь около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.
"В качестве угроз безопасности СГ ("союзного государства". – Ред.) рассматриваются: развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение бел. радикальных элементов для свержения законной власти в РБ", – написал представитель Минобороны РБ.
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