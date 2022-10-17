Минобороны Лукашенко сообщило о ротации войск Беларуси на границе

Армия Беларуси, союзницы российских оккупантов, проводит ротацию подразделений на границе. Об этом сообщило Минобороны страны, не уточняя, где именно идет этот процесс.

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"Реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений. Под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", – заявили военные РБ.

Пропаганда режима диктатора Александра Лукашенко пишет, что все это делается "для обеспечения безопасности граждан Республики Беларусь, пресечения нарушения государственной границы, исключения каналов поставки оружия и боеприпасов".

Утром 17 октября Генштаб сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях "обстановка остается без существенных изменений".

В октябре Россия завезла в Беларусь первые эшелоны с российскими военными – впервые с весны. Ранее Беларусь отправила в захваченный россиянами Крым эшелон с оружием.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (пуски происходят из ее воздуха . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (пуски происходят из ее воздуха и сейчас ). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

В конце сентября в Минобороны сообщили, что РФ планирует разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных россиян.

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Євген Пилипенко

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