Минобороны Лукашенко сообщило о ротации войск Беларуси на границе
Армия Беларуси, союзницы российских оккупантов, проводит ротацию подразделений на границе. Об этом сообщило Минобороны страны, не уточняя, где именно идет этот процесс.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений. Под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", – заявили военные РБ.
Пропаганда режима диктатора Александра Лукашенко пишет, что все это делается "для обеспечения безопасности граждан Республики Беларусь, пресечения нарушения государственной границы, исключения каналов поставки оружия и боеприпасов".
Утром 17 октября Генштаб сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях "обстановка остается без существенных изменений".
В октябре Россия завезла в Беларусь первые эшелоны с российскими военными – впервые с весны. Ранее Беларусь отправила в захваченный россиянами Крым эшелон с оружием.
В конце сентября в Минобороны сообщили, что РФ планирует разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных россиян.
- Генштаб сообщал, что ОПК Беларуси помогает ремонтировать оккупантам подбитую технику.
- МИД Беларуси в октябре вызвал украинского посла – ему вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
- 4 октября диктатор Беларуси Лукашенко приказал "после уборочной без гвалта и шума призвать людей" в военкоматы.
- 11 октября президент Зеленский предложил разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей.
Читайте также: Макрон: Лукашенко пойдет против воли народа, если Беларусь прямо вступит в войну
Комментарии