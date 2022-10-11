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Зеленский предложил разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей

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11.10.2022, 17:41
Зеленский предложил разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей - Фото
Фото: ОП

Во время внеочередной встречи лидеров G7 президент Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности.

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"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. И я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже используется для ударов по Украине. И сейчас видим большую угрозу", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия пытается прямо втянуть Беларусь в свою войну против Украины, "разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране".

"Украина не планировала и не планирует военные мероприятия против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти звучащие от Лукашенко нарративы, чтобы снять даже предположения относительно любой угрозы якобы от нас, мы предлагаем свое решение", – сказал президент.

Он предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности. "Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", – сказал Зеленский.

  • Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
  • В ОК "Север" после массированных ракетных ударов 10 октября сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.
  • В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Лукашенко пока не принял окончательного решения вступать в войну против Украины – ГУР 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский беларусь g7 александр лукашенко
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