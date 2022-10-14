Лукашенко продолжает помогать Путину в войне: Беларусь отправила в Крым эшелон с оружием

Беларуский диктатор Александр Лукашенко продолжает помогать РФ в войне против Украины – в Крым с территории Беларуси прибыл очередной эшелон с боеприпасами для оккупантов. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"Руководство республики Беларусь продолжает оказывать помощь Российской Федерации для осуществления военной агрессии на территории Украины. По имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым", – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что на границе Ураины с Беларусью – на Волынском и Полесском направлениях – обстановка без существенных изменений.

Ранее Генштаб сообщал, что оборонно-промышленный комплекс Беларуси помогает ремонтировать оккупантам подбитую технику.

РФ завезла на территорию Беларуси дроны-камикадзе иранского производства для запусков на территорию Украины.

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Оксана Житнюк

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