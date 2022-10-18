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Беларусь оккупирована Россией, но беларусы не хотят воевать против Украины – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 13:30
Беларусь оккупирована Россией, но беларусы не хотят воевать против Украины – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: ФБ Данилова)

Россия фактически оккупировала Беларусь, но беларуский народ не хочет воевать против Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ERR.

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"Давайте честно скажем, что Беларусь оккупирована Российской Федерацией, причем оккупирована довольно давно – в экономическом, политическом и иных смыслах", – сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас Россия использует Беларусь для своих военных целей.

"Мы отслеживаем все эти процессы. Но мы учитываем, что есть беларуский народ, который не имеет никакого желания воевать с нами, об этом известно не только нам, но и всем остальным, включая Путина", – заявил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина внимательно следит за тем, как Россия использует территорию Беларуси.

"Мы очень внимательно следим за тем, как они будут использовать белорусскую территорию, и в случае необходимости нами будут приняты все необходимые решения, в том числе военного характера", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не нападала и не собирается нападать на Беларусь, а защищается.

"Беларуский народ для нас – дружественный народ, в отличие от некоторых политических деятелей", – резюмировал секретарь СНБО.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (пуски происходят из ее воздуха и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера.

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Наталія Медведєва
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Алексей Данилов беларусь война
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