Генштаб: Военные России и Беларуси регулярно конфликтуют. Причина — шовинизм россиян
В Беларуси между военными армий РФ и РБ возникают частые конфликты на национальной почве по причине шовинизма россиян. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в Беларуси продолжается развертывание общей региональной группировки российских и беларуских войск.
На протяжении минувших суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси.
По имеющейся информации, между военными России и Беларуси возникают конфликты на фоне национальной розни и по причине высокомерного отношения россиян к беларусам.
- 20 октября в Генштабе заявили, что растет угроза нового наступления оккупантов на северном фронте. Оно может быть смещено на запад, чтобы перерезать пути поставок оружия Украине.
- Россия и Беларусь могут наращивать войска на границе с Украиной, чтобы проверить – поможет ли это оттянуть украинские силы с юга или Донбасса, заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности при Белом доме.
- Россия вряд ли сможет создать боеспособную группировку в Беларуси, а заявления диктатора Александра Лукашенко нужны для отвлечения внимания Украины, сообщили в разведке Великобритании.
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