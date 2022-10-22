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Генштаб: Военные России и Беларуси регулярно конфликтуют. Причина — шовинизм россиян

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 07:34
Генштаб: Военные России и Беларуси регулярно конфликтуют. Причина — шовинизм россиян - Фото
Военные армии Беларуси (Фото: Минобороны РБ)

В Беларуси между военными армий РФ и РБ возникают частые конфликты на национальной почве по причине шовинизма россиян. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

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Военные заявляют, что в Беларуси продолжается развертывание общей региональной группировки российских и беларуских войск. 

На протяжении минувших суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси. 

По имеющейся информации, между военными России и Беларуси возникают конфликты на фоне национальной розни и по причине высокомерного отношения россиян к беларусам. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война беларусь генштаб
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