Генштаб: Военные России и Беларуси регулярно конфликтуют. Причина — шовинизм россиян

В Беларуси между военными армий РФ и РБ возникают частые конфликты на национальной почве по причине шовинизма россиян. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в Беларуси продолжается развертывание общей региональной группировки российских и беларуских войск.

На протяжении минувших суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси.

По имеющейся информации, между военными России и Беларуси возникают конфликты на фоне национальной розни и по причине высокомерного отношения россиян к беларусам.

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Дмитро Гриниченко

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