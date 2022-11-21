Россияне в Херсон не вернутся, без шансов. Украина скоро будет освобождена – генерал ВСУ

Изгнанные из Херсона оккупационные российские войска туда больше никогда не вернутся, и вся Украина "скоро" будет освобождена от захватчиков. В этом заверил польское агентство РАР генерал Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко, который служит на южном фронте.

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О бегстве россиян из областного центра он сказал, что это была "долгая и кропотливая работа" Сил обороны, "большие усилия, много раненых и много погибших".

"Нет шансов, что они [оккупанты] вернутся. Мы не позволим им. Второго шанса у них не будет", – заявил генерал, командовавший весной обороной Николаева.

На вопрос журналиста, что дальше, Марченко заверил, что "мы всегда движемся вперед".

"Вся Украина скоро будет освобождена", – пообещал он.

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Когда его спросили, будут ли украинские войска освобождать и оккупированный Крым, генерал ответил, что Крым — это Украина.

"Мы не собираемся брать Москву. Нам не нужна Москва. Пусть там живут на своем мусоре", – резюмировал Марченко в освобожденном Херсоне.

В начале августа Марченко прогнозировал, что горячая фаза войны "однозначно" закончится до конца 2022 года.

В тех же датах он говорил, что Херсон будет освобожден "быстро", а Украина может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут больше оружия.

В середине ноября топ-генерал США Милли хотел, чтобы Украина искала "политическое решение" – "и россияне уйдут".

Євген Пилипенко

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