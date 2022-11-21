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Россияне в Херсон не вернутся, без шансов. Украина скоро будет освобождена – генерал ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 13:16
Россияне в Херсон не вернутся, без шансов. Украина скоро будет освобождена – генерал ВСУ - Фото
Генерал Дмитрий Марченко (скриншот из видео Никвести)

Изгнанные из Херсона оккупационные российские войска туда больше никогда не вернутся, и вся Украина "скоро" будет освобождена от захватчиков. В этом заверил польское агентство РАР генерал Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко, который служит на южном фронте.

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О бегстве россиян из областного центра он сказал, что это была "долгая и кропотливая работа" Сил обороны, "большие усилия, много раненых и много погибших".

"Нет шансов, что они [оккупанты] вернутся. Мы не позволим им. Второго шанса у них не будет", – заявил генерал, командовавший весной обороной Николаева.

На вопрос журналиста, что дальше, Марченко заверил, что "мы всегда движемся вперед".

"Вся Украина скоро будет освобождена", – пообещал он.

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Когда его спросили, будут ли украинские войска освобождать и оккупированный Крым, генерал ответил, что Крым — это Украина.

"Мы не собираемся брать Москву. Нам не нужна Москва. Пусть там живут на своем мусоре", – резюмировал Марченко в освобожденном Херсоне.

Євген Пилипенко
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война Херсон освобождение деоккупация Дмитрий Марченко
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