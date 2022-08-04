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Россия больше не пройдет в сторону Киева, ВСУ готовы отразить наступление — Наев

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:04
Россия больше не пройдет в сторону Киева, ВСУ готовы отразить наступление — Наев - Фото
Сергей Наев (Фото: пресс-служба ООС)

Российские оккупанты больше не смогут пройти на Киевском направлении, а Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны готовы к отражению возможного наступления противника. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

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По его словам, он посетил одну из позиций украинских воинов на Киевском направлении и убедился в качественной подготовке обороны. 

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели наши адекватные действия. Наши оборонные позиции расположены именно в тех местах, где существует наибольшая вероятность действий противника", — сказал Наев.

Генерал заявил, что ВСУ создали комплексную систему огневого поражения противника, которая предусматривает его уничтожение на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков. 

"Силы обороны проводят плановые мероприятия, чтобы сделать невозможными действия вражеских сил, это касается как противодействия диверсионно-разведовательным группам, так и отражения возможного наступления противника", — отметил военачальник. 

Наев сказал, что противник больше не пройдет на данном направлении, а ВСУ делают все, чтобы "эта уверенность была реальной". 

Читайте также: Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели, если им понадобится — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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Сергей Наев ВСУ война наступление на Киев
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