Россия больше не пройдет в сторону Киева, ВСУ готовы отразить наступление — Наев

Российские оккупанты больше не смогут пройти на Киевском направлении, а Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны готовы к отражению возможного наступления противника. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

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По его словам, он посетил одну из позиций украинских воинов на Киевском направлении и убедился в качественной подготовке обороны.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели наши адекватные действия. Наши оборонные позиции расположены именно в тех местах, где существует наибольшая вероятность действий противника", — сказал Наев.

Генерал заявил, что ВСУ создали комплексную систему огневого поражения противника, которая предусматривает его уничтожение на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков.

"Силы обороны проводят плановые мероприятия, чтобы сделать невозможными действия вражеских сил, это касается как противодействия диверсионно-разведовательным группам, так и отражения возможного наступления противника", — отметил военачальник.

Наев сказал, что противник больше не пройдет на данном направлении, а ВСУ делают все, чтобы "эта уверенность была реальной".

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Дмитрий Гриниченко

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