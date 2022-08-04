Россия больше не пройдет в сторону Киева, ВСУ готовы отразить наступление — Наев
Российские оккупанты больше не смогут пройти на Киевском направлении, а Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны готовы к отражению возможного наступления противника. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, он посетил одну из позиций украинских воинов на Киевском направлении и убедился в качественной подготовке обороны.
"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели наши адекватные действия. Наши оборонные позиции расположены именно в тех местах, где существует наибольшая вероятность действий противника", — сказал Наев.
Генерал заявил, что ВСУ создали комплексную систему огневого поражения противника, которая предусматривает его уничтожение на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков.
"Силы обороны проводят плановые мероприятия, чтобы сделать невозможными действия вражеских сил, это касается как противодействия диверсионно-разведовательным группам, так и отражения возможного наступления противника", — отметил военачальник.
Наев сказал, что противник больше не пройдет на данном направлении, а ВСУ делают все, чтобы "эта уверенность была реальной".
- В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Сергею Наеву звание Героя Украины.
- Российский и беларуский спецназ могут устроить вооруженные провокации на границе с Украиной.
- В июле Наев заявил, что ВСУ готовы к реагированию на угрозы на всех направлениях, в частности, на участке северной границы.
Читайте также: Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели, если им понадобится — разведка
Комментарии