Украина нарастила свою группировку на северном направлении – Генштаб

В Генштабе ВСУ заявили, что при отсутствии успеха у оккупантов на южном и восточном направлениях они могут предпринять еще одну попытку захватить Киев. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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"О наступлении на Киев. Да, мы не исключаем, что противник снова может прибегнуть к своим амбициозным планам. Они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Одним из вариантов так называемого свержения конституционного строя в Украине есть захват Киева и ликвидация военно-политического руководства", – заявил Громов.

По его словам, у украинских военных уже есть соответствующий опыт, они готовы встретить оккупантов. "Мы уже нарастили свою группировку на северном направлении", – сказал он.

"Да, противник может прибегнуть к проведению операций с территории Беларуси. Это может быть направление с Чернобыльской АЭС, а также направление из Черниговской области", – сказал Громов.

20 октября Громов заявил, что угроза восстановления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет.

24 октября руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что сейчас в Беларуси нет ударных группировок, для нового наступления на Киев.

Вадим Ребрина

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