Генерал Жирнов об угрозе повторного наступления на Киев: Внезапно это сделать невозможно

Украина не видит признаков формирования Россией новой группировки для повторного наступления на Киев. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, сообщается на сайте КГГА.

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"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается. Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружение военной техникой и материально-техническими средствами. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно", — сказал он.

Жирнов заверил, что город готовится к возможному наступлению России: обустраиваются рубежи и позиции, строятся оборонительные сооружения, определена местность для минирования, проводится подготовка войск.

"Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", — заявил Жирнов.

29 мая президент Владимир Зеленский призвал киевлян не забывать о том, что в Украине идет война.

27 мая российское издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что в Москве снова обсуждается возможность наступления на Киев.

Предыдущее наступление российских войск на Киев закончилось провалом еще в марте. Россия отвела войска, оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений.

Андрей Водяный

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