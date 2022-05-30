UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Жирнов об угрозе повторного наступления на Киев: Внезапно это сделать невозможно

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 13:54
Генерал Жирнов об угрозе повторного наступления на Киев: Внезапно это сделать невозможно - Фото
Николай Жирнов (Фото: КГГА)

Украина не видит признаков формирования Россией новой группировки для повторного наступления на Киев. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, сообщается на сайте КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается. Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружение военной техникой и материально-техническими средствами. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно", — сказал он.

Жирнов заверил, что город готовится к возможному наступлению России: обустраиваются рубежи и позиции, строятся оборонительные сооружения, определена местность для минирования, проводится подготовка войск.

"Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", — заявил Жирнов.

  • 29 мая президент Владимир Зеленский призвал киевлян не забывать о том, что в Украине идет война.
  • 27 мая российское издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что в Москве снова обсуждается возможность наступления на Киев.
  • Предыдущее наступление российских войск на Киев закончилось провалом еще в марте. Россия отвела войска, оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев Николай Жирнов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 