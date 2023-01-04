Данилов о танках для ВСУ: Если Шольц хочет войны с РФ под Берлином, может продолжать игру

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что передача Украине современных танков – это вопрос времени, и Германии стоит на это пойти, если она не хочет, чтобы война с россиянами продолжалась уже на ее территории. Об этом он сказал в интервью на телемарафоне.

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"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали с россиянами под Берлином и под Штутгартом на немецких танках, то они и дальше могут продолжать такую игру, проводить исследование: нужно давать танки или не нужно", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что развязанная Россией война представляет собой "огромные вызовы" для Европы, и страны, которые понимают это, помогают Украине "на 150%".

"Те страны, которые понемногу начинают прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение. И я благодарю и немцев, и французов, что они изменили свою точку зрения", – сказал Данилов.

Он также выразил уверенность в том, что "вопрос танков – это вопрос времени".

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Оксана Житнюк

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