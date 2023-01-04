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Данилов о танках для ВСУ: Если Шольц хочет войны с РФ под Берлином, может продолжать игру

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 18:52
Данилов о танках для ВСУ: Если Шольц хочет войны с РФ под Берлином, может продолжать игру - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что передача Украине современных танков – это вопрос времени, и Германии стоит на это пойти, если она не хочет, чтобы война с россиянами продолжалась уже на ее территории. Об этом он сказал в интервью на телемарафоне.

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"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали с россиянами под Берлином и под Штутгартом на немецких танках, то они и дальше могут продолжать такую игру, проводить исследование: нужно давать танки или не нужно", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что развязанная Россией война представляет собой "огромные вызовы" для Европы, и страны, которые понимают это, помогают Украине "на 150%".

"Те страны, которые понемногу начинают прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение. И я благодарю и немцев, и французов, что они изменили свою точку зрения", – сказал Данилов.

Он также выразил уверенность в том, что "вопрос танков – это вопрос времени".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему не дают добро на танки Leopard 2 для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората, такое якобы нужно согласовывать с союзниками или долго обучаться управлять танком, и что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

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Оксана Житнюк
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