Посол Украины в Германии уверен, что ВСУ все-таки получат танки Leopard

Посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что ВСУ рано или поздно получат танки Leopard. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

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"Я уверен, что "леопарды" будут", – сказал посол.

Он пояснил, что его уверенность основывается на дипломатическом опыте. Год назад Германия так же отвергала возможность поставок гаубиц PzH 2000, систем залпового огня MARS II, систем противовоздушной обороны IRIS-T.

"Нам говорили: "Ни в коем случае, это атакующее оружие, мы будем давать только оборонительное. Что вы говорите? Сбить российскую ракету – это то же самое, что сбить российский самолет. Не будем поставлять", – рассказал Макеев о своих встречах с немецкими чиновниками в марте 2022 года.

Он добавил, что тогда же Украина впервые подняла вопросы танков Leopard.

"Вопрос "леопардов" уже скоро год, как поднимается украинской стороной. Это свидетельствует о той сумасшедшей заскорузлости и сложности для немецкой системы поменяться изнутри. И именно об этом немецкий канцлер сказал, говоря о Zeitenwende", – отметил он.

Такого масштаба изменения в мировоззрении не могут произойти мгновенно, подчеркнул посол.

Еще 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии передать ВСУ Leopard, но этого еще не произошло.

12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о передаче ВСУ танков, сказал, что Германия не хочет быть единственной страной, которая сделает это.

2 января один из депутатов Бундестага из партии Шольца заявил, что Германия не готова к единоличным шагам по поставке Украине танков, а Украина может быть успешной в войне и без Leopard.

Андрій Водяний

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