UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Украины в Германии уверен, что ВСУ все-таки получат танки Leopard

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 19:10
Посол Украины в Германии уверен, что ВСУ все-таки получат танки Leopard - Фото
Алексей Макеев (Фото: Европейская правда / YouTube)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что ВСУ рано или поздно получат танки Leopard. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я уверен, что "леопарды" будут", – сказал посол.

Он пояснил, что его уверенность основывается на дипломатическом опыте. Год назад Германия так же отвергала возможность поставок гаубиц PzH 2000, систем залпового огня MARS II, систем противовоздушной обороны IRIS-T.

"Нам говорили: "Ни в коем случае, это атакующее оружие, мы будем давать только оборонительное. Что вы говорите? Сбить российскую ракету – это то же самое, что сбить российский самолет. Не будем поставлять", – рассказал Макеев о своих встречах с немецкими чиновниками в марте 2022 года.

Он добавил, что тогда же Украина впервые подняла вопросы танков Leopard.

"Вопрос "леопардов" уже скоро год, как поднимается украинской стороной. Это свидетельствует о той сумасшедшей заскорузлости и сложности для немецкой системы поменяться изнутри. И именно об этом немецкий канцлер сказал, говоря о Zeitenwende", – отметил он.

Такого масштаба изменения в мировоззрении не могут произойти мгновенно, подчеркнул посол.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия оружие танки военная помощь алексей макеев Leopard
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 