Депутат партии Шольца против танков для ВСУ – предлагает "поговорить о мире" с Россией

Правящая Социал-демократической партии Германии, по словам члена комитета Бундестага по внешней политике Михаэля Мюллера, менять позицию о непредоставлении Украине танков Leopard не намерена. Об этом немецкий депутат заявил в эфире передачи Morgenmagazin канала ARD.

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"Наша позиция во внешней политике гарантированно останется неизменной: в этом вопросе не может быть никаких непродуманных единоличных шагов", – сказал член СДПГ.

Он заявил, что союзники по НАТО США и Франция, у которых тоже есть подобные "леопардам" танки Abrams и Leclerc, также не передают их Силам обороны Украины.

Германия хочет "в любом случае продолжать избегать превращения НАТО в сторону прямой войны" против РФ, подчеркнул Мюллер, добавив, что "это в наших интересах".

"Это [передача танков ВСУ] была бы эскалация, которую никто из нас не хочет себе представить, если бы НАТО стало стороной прямой войны против России", – сказал он.

Политик заявил, что и с нынешними объемами поставок вооружений Украина якобы "может быть успешной в этой войне даже без Leopard".

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Украина и некоторые ее союзники не понимают, почему Германия может передавать ВСУ самоходные артиллерийские установки PzH 2000, снаряды и другое вооружение/боеприпасы, не становясь при этом "стороной войны", но в то же время отказывается от поставок танков и боевых машин пехоты.

По мнению Мюллера, "важно… всегда предлагать поговорить" о мирном соглашении "или, по крайней мере", о перемирии.

Депутат правящей в ФРГ партии раскритиковал партнеров по коалиции, заявив: "Очень жаль, что Зеленые и СвДП этого не понимают". "Было бы хорошо, если бы и в МИД понимали, что нужны контакты и каналы связи" с россиянами, добавил Мюллер.

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Євген Пилипенко

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