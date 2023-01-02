Депутат партии Шольца против танков для ВСУ – предлагает "поговорить о мире" с Россией
Правящая Социал-демократической партии Германии, по словам члена комитета Бундестага по внешней политике Михаэля Мюллера, менять позицию о непредоставлении Украине танков Leopard не намерена. Об этом немецкий депутат заявил в эфире передачи Morgenmagazin канала ARD.
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"Наша позиция во внешней политике гарантированно останется неизменной: в этом вопросе не может быть никаких непродуманных единоличных шагов", – сказал член СДПГ.
Он заявил, что союзники по НАТО США и Франция, у которых тоже есть подобные "леопардам" танки Abrams и Leclerc, также не передают их Силам обороны Украины.
Германия хочет "в любом случае продолжать избегать превращения НАТО в сторону прямой войны" против РФ, подчеркнул Мюллер, добавив, что "это в наших интересах".
"Это [передача танков ВСУ] была бы эскалация, которую никто из нас не хочет себе представить, если бы НАТО стало стороной прямой войны против России", – сказал он.
Политик заявил, что и с нынешними объемами поставок вооружений Украина якобы "может быть успешной в этой войне даже без Leopard".
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Украина и некоторые ее союзники не понимают, почему Германия может передавать ВСУ самоходные артиллерийские установки PzH 2000, снаряды и другое вооружение/боеприпасы, не становясь при этом "стороной войны", но в то же время отказывается от поставок танков и боевых машин пехоты.
По мнению Мюллера, "важно… всегда предлагать поговорить" о мирном соглашении "или, по крайней мере", о перемирии.
Депутат правящей в ФРГ партии раскритиковал партнеров по коалиции, заявив: "Очень жаль, что Зеленые и СвДП этого не понимают". "Было бы хорошо, если бы и в МИД понимали, что нужны контакты и каналы связи" с россиянами, добавил Мюллер.
- В конце 2022 года главе Минобороны Австрии было "неясно, будет ли победитель" в этой войне; она намекнула, что нужно надавить на Украину.
- Кроме того, лидер партии канцлера Шольца надеется, что россияне "опомнятся", на что ему ответили: "Живет в сказочном мире".
- Сам канцлер заявил в декабре, что после войны "РФ останется крупнейшей страной в Европе", а "торговые связи возобновятся".
- После посещения Украины в 2022 году президент ФРГ Штайнмайер обратился к немцам: призвал их к "духу сопротивления, силе и воле противостоять РФ".
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