Мельник обратился к Шольцу со знакомым словом "Leopard" и подал идею, как все осуществить
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник надеется, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и немецкая коалиция "последуют американскому примеру, чтобы массово увеличить военную поддержку моей Родины без каких-либо "если" и "но", включая бронетехнику, западные ЗРК и боеприпасы. Об этом он сказал в интервью RND.
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По словам бывшего посла Украины в Германии, аргументы главы правительства этой страны против поставок Силам обороны танков Leopard, БМП Marder, БТР Fuchs, БМД Wiesel и ЗРК Patriot "неубедительны". Дипломат надеется, что Шольц "пересмотрит свою сдержанность, например, с Leopard и Marder… включая системы Patriot от Германии".
Мельник предлагает решение канцлеру, который не хочет, чтобы ФРГ единолично давала Украине эти вооружения – создание европейского танкового альянса во главе с Берлином.
"На наш взгляд, аргументы, почему танки не будут доставлены в Украину, совершенно неубедительны. Если федеральное правительство не хочет заниматься поставками в одиночку , то Германия может взять на себя ведущую роль на континенте, создать европейский бронетанковый альянс", – сказал замглавы МИД.
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Он подчеркнул, что помимо этого ВСУ по-прежнему нужны немецкие бронемашины типа Fuchs и Wiesel.
"Кроме того, нам срочно нужны боеприпасы. В большинстве своем мы используем западные системы вооружения, и туда подходят только боеприпасы, которые производят наши партнеры. Поэтому задача №1 на ближайшие недели и месяцы — обеспечить быструю поставку этих боеприпасов", – отметил Мельник.
Он призвал коалицию в ФРГ "сделать все, что поможет Украине отразить эту российскую атаку и спасти человеческие жизни. И это нужно сегодня, а не когда-нибудь потом".
- В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине". Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу, и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину. Берлин в итоге отказал.
- После визита президента Зеленского в США у канцлера сказали, что будут рады, если он приедет и в Германию, но танки пока не дадут.
- 22 декабря Rheinmetall сообщил, что начал передавать ВСУ модульные военные грузовики HX 8x8.
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