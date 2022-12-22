Rheinmetall передаст ВСУ модульные военные грузовики HX 8x8 – отгрузка уже началась
По поручению правительства Германии оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине 26 новых военных грузовиков HX 8x8. Передача техники уже началась, сообщили у немецкого производителя вооружений.
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Стоимость партии автомобилей, которые можно модифицировать под различные нужды войск, оценивается в 12,5 миллионов евро.
Семейство HX от Rheinmetall MAN Military Vehicles – одно из наиболее широко используемых военных грузовиков в мире (сейчас эксплуатируется более 15 000 единиц).
Rheinmetall поставляет различные боевые машины из резервов компании, в том числе танки Leopard 2 A4 и боевые машины пехоты Marder, в Чехию, Словакию и Грецию. Кроме того, в Словению поставляются грузовики HX 8x8 того же типа, что и Украине. В свою очередь, эти страны НАТО перебрасывают Украине танки и БМП советского типа.
- В Бундестаге просят Шольца дать Украине комплексы ПВО PAC-2: "Мы их и так скоро спишем", говорит депутат.
- У канцлера ФРГ Шольца будут рады, если президент Зеленский приедет в Германию, но танки Leopard 2 пока не дадут.
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