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Rheinmetall передаст ВСУ модульные военные грузовики HX 8x8 – отгрузка уже началась

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 13:07
Rheinmetall передаст ВСУ модульные военные грузовики HX 8x8 – отгрузка уже началась - Фото
Иллюстративное фото: Rheinmetall

По поручению правительства Германии оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине 26 новых военных грузовиков HX 8x8. Передача техники уже началась, сообщили у немецкого производителя вооружений.

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Стоимость партии автомобилей, которые можно модифицировать под различные нужды войск, оценивается в 12,5 миллионов евро.

Семейство HX от Rheinmetall MAN Military Vehicles – одно из наиболее широко используемых военных грузовиков в мире (сейчас эксплуатируется более 15 000 единиц).

Rheinmetall поставляет различные боевые машины из резервов компании, в том числе танки Leopard 2 A4 и боевые машины пехоты Marder, в Чехию, Словакию и Грецию. Кроме того, в Словению поставляются грузовики HX 8x8 того же типа, что и Украине. В свою очередь, эти страны НАТО перебрасывают Украине танки и БМП советского типа.

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Євген Пилипенко
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Германия война грузовик военная помощь союзники Rheinmetall HX 8x8
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