UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чехия начала получать от Германии танки Leopard 2 взамен Т-72, которые отдала Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 14:11
Чехия начала получать от Германии танки Leopard 2 взамен Т-72, которые отдала Украине - Фото
Танк Leopard II A6 (Фото: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN)

Чехия получила первый из более чем дюжины танков Leopard 2 от немецкого оборонного концерна Rheinmetall взамен поставленных Украине танков Т-72. Это произошло по так называемому "обмену кольцами" с Германией, пишет Handelsblatt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Передача танка состоялась 21 декабря на базе в Праславицах.

Еще 13 "леопардов" и ремонтно-эвакуационный танк Büffel должны быть доставлены не позднее конца 2023 года.

По словам главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, "с танками Leopard мы сможем выйти из тупика зависимости от советской техники и перейти на современную платформу".

СПРАВКА. Идея такого обмена возникла у Берлина после вторжения россиян в Украину в конце февраля 2022 года. Германия не хочет поставлять современную бронетехнику Украине, и потому договаривается с третьим государством из состава НАТО, у которого есть техника советского производства: эта страна поставляет такую технику Киеву, а взамен получает современную западную.

Читайте также: Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Leopard. Говорит: Германии не нужна долгая война

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война чехия вооружение танк Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 