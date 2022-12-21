Чехия начала получать от Германии танки Leopard 2 взамен Т-72, которые отдала Украине

Чехия получила первый из более чем дюжины танков Leopard 2 от немецкого оборонного концерна Rheinmetall взамен поставленных Украине танков Т-72. Это произошло по так называемому "обмену кольцами" с Германией, пишет Handelsblatt.

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Передача танка состоялась 21 декабря на базе в Праславицах.

Еще 13 "леопардов" и ремонтно-эвакуационный танк Büffel должны быть доставлены не позднее конца 2023 года.

По словам главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, "с танками Leopard мы сможем выйти из тупика зависимости от советской техники и перейти на современную платформу".

СПРАВКА. Идея такого обмена возникла у Берлина после вторжения россиян в Украину в конце февраля 2022 года. Германия не хочет поставлять современную бронетехнику Украине, и потому договаривается с третьим государством из состава НАТО, у которого есть техника советского производства: эта страна поставляет такую технику Киеву, а взамен получает современную западную.

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Євген Пилипенко

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