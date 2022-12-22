"Мы их и так скоро спишем". В Бундестаге просят Шольца дать Украине комплексы ПВО PAC-2
Представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу все же санкционировать передачу Украине ЗРК Patriot в "устаревшей" модификации PAC-2, поскольку ФРГ в ближайшие годы так или иначе будет заменять их новыми системами.
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Берлин отказался в конце осени вооружить Украину "Пэтриотами". В декабре США заявили, что передадут ВСУ одну батарею этого комплекса.
"Zeitenwende означает помочь, также с PAC-2. В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в ПВО от крылатых ракет и беспилотников", – написал Фабер.
Он добавил, что даже такая "устаревшая" модификация "все еще может оказать реальную помощь против путинского террора в Украине до того, как она будет выведена из эксплуатации".
"Или демократии мира вместе побеждают в путинской агрессивной войне, или проигрывают по отдельности. Помощь доходит из Эстонии и Австралии. Помощь со стороны Германии должна иметь размер, соответствующий размеру четвертой по величине экономики в мире", – подчеркнул депутат Бундестага.
- В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу, и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину. Берлин в итоге отказал.
- В Германии построят новый завод боеприпасов, чтобы не зависеть от "нейтралитета" Швейцарии.
- Фабер заявлял ранее, что 10 000 снарядов к САУ PzH 2000 на вооружении у Бундесвера "против Путина хватит на два дня".
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