"Мы их и так скоро спишем". В Бундестаге просят Шольца дать Украине комплексы ПВО PAC-2

Представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу все же санкционировать передачу Украине ЗРК Patriot в "устаревшей" модификации PAC-2, поскольку ФРГ в ближайшие годы так или иначе будет заменять их новыми системами.

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Берлин отказался в конце осени вооружить Украину "Пэтриотами". В декабре США заявили, что передадут ВСУ одну батарею этого комплекса.

"Zeitenwende означает помочь, также с PAC-2. В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в ПВО от крылатых ракет и беспилотников", – написал Фабер.

Он добавил, что даже такая "устаревшая" модификация "все еще может оказать реальную помощь против путинского террора в Украине до того, как она будет выведена из эксплуатации".

Модификация PAC-2 испытали впервые в 1987 году. Вероятность поражения самолета ракетой такого ЗРК — 80-90%, тактической ракеты — 30-40% одной ракетой в отсутствие помех. Высота поражения баллистических целей — до 11 км, радиус досягаемости — 20 км против баллистических целей.

"Или демократии мира вместе побеждают в путинской агрессивной войне, или проигрывают по отдельности. Помощь доходит из Эстонии и Австралии. Помощь со стороны Германии должна иметь размер, соответствующий размеру четвертой по величине экономики в мире", – подчеркнул депутат Бундестага.

Євген Пилипенко

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