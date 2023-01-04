“Ждите новостей”. Кулеба анонсировал сжатые сроки с Patriot и поставки бронетехники Запада

Подготовка к передаче американскими союзниками зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины уже началась, и, помимо защиты “воздуха", среди приоритетных задач сейчас – получение современной бронетехники Запада. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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“Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки”, – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что “сейчас президент Владимир Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями относительно поставок новых типов западного оружия”.

“Речь идет в первую очередь о поставках танков западного образца и другой бронетехники. У меня нет сомнений, что уже скоро украинские войска будут иметь дополнительную броневую и огневую мощь”, – сказал Кулеба.

Министр заверил, что в этом году “мы получим то, что не могли по различным причинам получить в 2022-м”.

“Так и будет. Всему свое время. Ждите новостей”, – анонсировал он.

На брифинге Кулеба также заявил, что примерно представляет, какой будет позиция Израиля по Украине и РФ, но, добавил, "пускай все это сначала увидят".

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Євген Пилипенко

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