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Для ряда стран стало сюрпризом, что РФ незаконно занимает место в Совбезе ООН – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 12:38
Для ряда стран стало сюрпризом, что РФ незаконно занимает место в Совбезе ООН – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)

Для некоторых стран стало неожиданным заявление Украины, что Россия незаконно занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом сказал во время видеобрифинга глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба напомнил, что в конце декабря 2022 года МИД сделал важные шаги для того, чтобы лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и членства в ООН в целом, и для этого "привело неопровержимые доказательства узурпации Россией места в Совбезе в обход процедур, предусмотренных Уставом ООН". 

Министр отметил, что в ряде столиц "с удивлением узнали о незаконности пребывания России в Совбезе", так как на этот факт 30 лет "старательно закрывали глаза". Но сейчас Украина "разворошила этот улей", – сказал Кулеба.

Несколько стран уже поддержали позицию Украины, другие дали понять, что разделяют ее подход, но пока не говорят об этом публично, третьи "внимательно изучают ситуацию, поднимая архивы", утверждает министр.

"По сути, мы начали процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН", – подчеркнул Кулеба. По его словам, Украина готовится к следующим шагам в этом направлении, включая не только очередные официальные заявления, но и широкую общественную кампанию адвокации.  

  • 23 сентября 2022 года президент Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе
  • 16 декабря спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США воспользовались бы механизмом приостановки членства России в Совбезе ООН, если бы такой механизм существовал.
  • 28 декабря глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония считает нелегитимным пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Читайте мнение: Ихтамнет, зато с правом вето. Как Россия забыла вступить в ООН

Сергій Бережний
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