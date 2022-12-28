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Глава МИД Эстонии: Членство России в Совбезе ООН нелегитимно

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 18:50
Глава МИД Эстонии: Членство России в Совбезе ООН нелегитимно - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото: twitter.com/EstoniaGeneva)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает нелегитимным пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом он написал в Twitter.

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"Считаю нелегитимным членство России, государства-агрессора, в Совете Безопасности ООН. Россия не должна быть членом СБ ООН!" – написал Рейнсалу.

Сегодня вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер тоже заявил, что Эстония поддерживает Украину в желании изолировать Россию во всех международных организациях, в том числе предложение изгнать РФ из Совбеза ООН, однако заметил, что пока большинство членов ООН настроены против этой инициативы.

26 декабря Украина официально инициировала процесс лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

  • 23 сентября президент Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе
  • 16 декабря спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США воспользовались бы механизмом приостановки членства России в Совбезе ООН, если бы такой механизм существовал.

Читайте мнение: Ихтамнет, зато с правом вето. Как Россия забыла вступить в ООН

Сергій Бережний
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