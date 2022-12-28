Эстония за изгнание России из Совбеза ООН, но большинство стран пока против – замглавы МИД

Эстония поддерживает Украину в желании изолировать Россию во всех международных организациях, в том числе предложение изгнать РФ из Совбеза ООН, однако большинство членов ООН пока настроены против этой инициативы. Об этом сказал вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер, пишет EER.ee.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Замглавы МИД считает, что большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве России в Совете Безопасности ООН, поэтому голосование о ее исключении оттуда пока не имеет перспективы.

Вольмер напомнил, что "Эстония – один из наиболее активных сторонников Украины по темам, которые касаются изоляции России в различных организациях" и привлечения ее к ответственности за преступления. Он считает, что "это направление очень хорошее и правильное".

Инициативы о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН "попадают в ту же категорию", сказал он, но следует учитывать, что пока достаточной международной поддержки Украины по этому вопросу нет, то есть, большинство государств не считают, что после распада СССР Россия получила этот статус вне процедуры ООН.

Кроме того, считает Вольмер, "если вопрос дойдет до голосования в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, его заблокирует".

26 декабря Украина официально инициировала процесс лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

23 сентября президент Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе.

16 декабря спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США воспользовались бы механизмом приостановки членства России в Совбезе ООН, если бы такой механизм существовал.

Читайте мнение: Ихтамнет, зато с правом вето. Как Россия забыла вступить в ООН

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.